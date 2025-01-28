عاجل - موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم دمجها مع إجازة تحرير سيناء؟

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مميزة للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص للحصول على الراحة والتنزه مع العائلة والأصدقاء، وهو ما يجعلهم يترقبون بشغف مواعيد العطلات التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجريدة الرسمية في بداية كل عام.

موعد إجازة شم النسيم 2025

فيما أعلنت الجريدة الرسمية أن موعد إجازة شم النسيم 2025 سيكون يوم الاثنين الموافق 21 إبريل، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالدولة. وتأتي هذه الإجازة في شهر مزدحم بالعطلات، حيث يحصل الموظفون أيضًا على إجازة في أول إبريل، الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة تحرير سيناء 2025.. موعدها وإمكانية الدمج مع شم النسيم

أما بالنسبة لإجازة عيد تحرير سيناء، فسيكون موعدها يوم الجمعة الموافق 25 إبريل 2025. وبحسب ما جرت العادة، قد يقرر مجلس الوزراء ترحيل موعد إجازة شم النسيم لتصبح يوم الخميس 24 إبريل، بحيث يتم دمجها مع إجازة تحرير سيناء، مما يمنح الموظفين عطلة ممتدة تبدأ من الخميس وحتى نهاية الأسبوع.

هل يمكن للموظفين الاستفادة من عطلة ممتدة؟

وإذا تم دمج الإجازتين، ستكون هذه الخطوة بمثابة فرصة ذهبية للموظفين للحصول على إجازة طويلة، تتيح لهم التخطيط للسفر أو قضاء أوقات مميزة برفقة العائلة.

إجازات إبريل 2025.. جدول مزدحم بالراحة

1 إبريل 2025: إجازة عيد الفطر (ثالث يوم العيد).

21 إبريل 2025: إجازة شم النسيم.

25 إبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء، مع احتمالية دمجها مع شم النسيم.

قرار نهائي بشأن الدمج

القرار النهائي بخصوص دمج الإجازات سيتم إعلانه قريبًا من مجلس الوزراء، مما سيحدد ما إذا كانت الإجازة ستبقى في موعدها المحدد أم سيتم ترحيلها.