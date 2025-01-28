موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة ورابط الحصول عليها

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة.. لم تُعلن بعد والطلاب وأولياء الأمور ما زالوا في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد النتيجة.

عادةً ما يُمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بمجرد الإعلان عنها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان عن النتيجة، وفي حال تم الإعلان عن النتيجة، سيكون الرابط متاحًا برقم الجلوس والاسم ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة.

سيتم نشر الرابط عندما يتم الإعلان عنه، وتستطيعون من خلاله التحقق من النتيجة وتفاصيلها.

للحصول على النتيجة فور إعلانها، يمكنك متابعة المواقع التالية:

الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة: https://www.gizaedu.gov.eg/
بوابة التعليم الأساسي: http://www.cairogovresults.com/
ستتمكنين من الدخول باستخدام رقم الجلوس والاسم للحصول على النتيجة بعد الإعلان عنها.

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