استعلم الآن| الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي عبر الموقع الإلكتروني

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تم اعلان نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الاعدادي للمدارس الحكومي والخاص.

وكما يمكنك الاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط
https://www.gizaedu.net/

إعلان نتائج المرحلة الابتدائية عبر الموقع الإلكتروني بتعليم الجيزة


وكانت قد أعلنت المديرية، نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس للمدارس الحكومي والخاص.

وكما يمكنك الاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط

https://www.gizaedu.net/

يأتي ذلك بتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التربية والتعليم التربية والتعليم بالجيزة المرحلة الابتدائية صفوف النقل عبد اللطيف محمد عبد اللطيف محافظ الجيزة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة صفوف نتيجة صفوف النقل نتائج الامتحانات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان شديد اللهجة للزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية

إحالة الشكوى المقدمة من بيراميدز ضد محمود عاشور ونجله للتحقيق

الكونغو الديمقراطية.. الجثث تتراكم في غوما شرقي البلاد

نائب رئيس جامعة الأزهر: المنهج الأزهري عبر تاريخه صمام أمان ضد التطرف

ظهرت الآن.. نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيا بالجيزة

عاجل - موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم دمجها مع إجازة تحرير سيناء؟

المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة

"تمكين المرأة" فى ندوة بجامعة أسيوط