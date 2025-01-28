استعلم الآن| الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي عبر الموقع الإلكتروني
أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تم اعلان نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الاعدادي للمدارس الحكومي والخاص.
وكما يمكنك الاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط
https://www.gizaedu.net/
إعلان نتائج المرحلة الابتدائية عبر الموقع الإلكتروني بتعليم الجيزة
وكانت قد أعلنت المديرية، نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس للمدارس الحكومي والخاص.
وكما يمكنك الاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط
https://www.gizaedu.net/
يأتي ذلك بتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
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