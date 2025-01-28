نتيجة المرحلة الابتدائية 2025 بالجيزة.. خطوات بسيطة للاستعلام الإلكتروني عن النتائج

التحول الرقمي في التعليم بمحافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة توفير نتائج المرحلة الابتدائية إلكترونيًا، ويشمل هذا النظام جميع الصفوف من الأول الابتدائي حتى السادس، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة، وذلك في إطار تطبيق رؤية التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الابتدائية بالرقم القومي

وللاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الابتدائية إلكترونيًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة:

افتح الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بمديرية تعليم الجيزة.

اختيار خدمة الاستعلام عن النتيجة:

ابحث عن خيار "الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل" واضغط عليه.

إدخال الرقم القومي للطالب/الطالبة:

أدخل الرقم القومي الموجود على شهادة ميلاد الطالب بدقة في الحقل المخصص.

تحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي:

اختر المرحلة الابتدائية، ثم حدد الصف الدراسي (من الصف الأول إلى الصف السادس).

عرض النتيجة:

اضغط على زر "بحث" أو "استعلام" لعرض نتيجة الطالب متضمنة الدرجات الخاصة بكل مادة.

ماذا تفعل عند مواجهة صعوبة في الاستعلام؟

وتواجه بعض التحديات مثل تعطل الموقع نتيجة الضغط الكبير من المستخدمين. للتغلب على هذه المشكلة:

تأكد من استقرار اتصالك بالإنترنت.

حاول الاستعلام في أوقات غير مزدحمة.

تواصل مع المدرسة أو مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على الدعم.

الخدمة متاحة لجميع المدارس الحكومية والخاصة في نطاق محافظة الجيزة.

مميزات الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الابتدائية

سهولة الوصول إلى النتائج من أي مكان. تقليل الازدحام في المدارس والإدارات التعليمية. دعم التحول الرقمي في المنظومة التعليمية. تعزيز الشفافية والدقة في عرض النتائج.

رؤية مستقبلية للتحول الرقمي في التعليم

تسعى محافظة الجيزة لتطبيق المزيد من الأنظمة الرقمية لتسهيل العملية التعليمية، بدءًا من الاستعلام عن النتائج وحتى تعزيز المناهج التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.