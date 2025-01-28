جدد النادي الأهلي، مكاتباته المرسلة إلى نادي الخلود السعودي، لمطالبة الأخير بسداد المستحقات المالية الناجمة عن استعارة اللاعب أليو ديانج، التي كان من المفترض أن يقوم النادي السعودي بسدادها في موعد أقصاه 15 سبتمبر الماضي.

الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانج

وحرص النادي الأهلي على عدم التصعيد خلال الفترة الماضية انطلاقًا من العلاقات الطيبة بين الناديين الشقيقين، فضلًا عن العلاقة المتميزة التي تربط النادي الأهلي مع كل أشقائه من الأندية السعودية.

وأرسل النادي منذ إعارة ديانج عدة خطابات في هذا الإطار بتاريخ 10، و28/10/2024 لنادي الخلود، و2/12/2024 إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبتاريخ 12/1/2025 إلى رابطة دوري المحترفين ولجنة الاستقطابات، للرد على مراسلات الأهلي وسداد المبلغ المستحق تجنبًا للدخول في أية نزاعات قضائية، وهو ما لا يتمناه النادي.

وينتظر الأهلي رد نادي الخلود الشقيق وقيامه بسداد المبلغ.

يذكر أن الخطاب الوحيد الوارد من النادي السعودي إلى النادي الأهلي كان بتاريخ 25 سبتمبر الماضي يعتذر فيه عن تأخير سداد المبلغ المستحق.