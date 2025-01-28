الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 وتوافق على زيادة رأس المال.

انتهت يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، والسادة أعضاء الجمعية الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذ سامح محروس عضو الهيئة والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس والأستاذ عيد إبراهيم هريدي والدكتور محمد حمدي غانم والدكتورة فاتن عزازي والأستاذة إيمان صابر موسى والأستاذ محمد حسن أحمد والأستاذ أحمد خليل السيد والأستاذ محمود محمد عبدالمنعم والأستاذ هلال إبراهيم احمد والأستاذ جمال عبدالحميد جاد والأستاذ محمود أحمد محمود، أعضاء الجمعية العمومية وبحضور الأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات الأستاذة أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة هناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة هالة محمد عبدالحكيم وكيل وزارة ورئيس القطاع الثالث- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذ حسام عبدالصبور رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة وسام عيد سعودي – مراقب الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذ أحمد نجيب أحمد مراجع اول الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

كما حضر الأستاذ اسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي 2020/2021.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأضاف الشوربجي إنه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام 2020 وحتى الآن تم اعتماد عدد 8 ميزانيات ماليه متأخرة لمؤسسة أخبار اليوم اعتبارا من ميزانية 2013/2014 وحتى ميزانية 2020/2021، كما اكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وإنه ا كانت داعمة لمؤسسة أخبار اليوم في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظًا على كيان مؤسسة أخبار اليوم.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقًا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت إلى مجموعة من القرارات منها اختيار الأستاذ علاء ثابت أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي 2020/2021، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار مدحت لاشين، بغرض فحص هذه الملاحظات والمسئولية عنها والإجراءات المقترحة لتصويبها مع عرض تقرير بما توصلت اليه هذه اللجنة خلال شهر من تاريخه على الهيئة واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة أخبار اليوم بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي 2020/2021. كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدرسة دولية وجامعة نيو ايجيبت وإعادة تأهيل مبنى أكاديمية أخبار اليوم.