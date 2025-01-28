إصابة شاب إثر سقوطه من أعلى الجبل بالمنيا

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أرشيفية
أرشيفية

أصيب شاب بجروح خطيرة إثر سقوطة من أعلي جبل في مدينة المنيا الجديدة، تم المصاب إلي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط شاب من اعلي جبل بالقرب من استراحة المحافظ في مدينة المنيا الجديدة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "خ.ح.ع" 19 عام، بكسر بالساق والركبة اليمني، مقيم في قرية تلة التابعة إداريا لمركز المنيا. 
تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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