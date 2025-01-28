عاجل - كواليس وتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في مصر.. مفاجآت جديدة وحقيقة سقوط أمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا جديدًا يكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء 29 يناير، مشيرة إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية مع عدم وجود تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، ومع ذلك، يظل الطقس مائلًا للبرودة إلى شديد البرودة في بعض الفترات.

طقس غدًا نهارًا

من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد .

خلال ساعات النهار على . أما المناطق الجنوبية مثل جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيكون الطقس مائلًا للدفء خلال النهار.

طقس غدًا ليلًا

تشتد البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جميع أنحاء الجمهورية، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية.

فرص الأمطار غدًا

أشار خبراء هيئة الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع استمرار الأجواء الغائمة جزئيًا في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

تتفاوت درجات الحرارة بين المناطق المختلفة، وفق البيان الرسمي الصادر من هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة الكبرى : العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

: العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية. الوجه البحري : العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

: العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية.

: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية. شمال الصعيد : العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 9 درجات مئوية.

: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 9 درجات مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

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