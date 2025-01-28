أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة لشغل 20،000 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

موعد التقديم لوظائف المعلمين

من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 13 حتى 26 فبراير المقبل.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

التخصصات المطلوبة في وظائف المعلمين لغة إنجليزية

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شرق شبرا الخيمة - شبين القناطر- الخانكة - الخصوص - قليوب).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (منيا القمح - فاقوس - ديرب نجم - الصالحية الجديدة - شرق الزقازيق - الحسينية).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (القنطرة غرب - أبو صوير - فايد).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (أشمون - السادات - منوف).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة - قطور - غرب المحلة).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الإسكندرية بالإدارات التعليمية (شرق الإسكندرية - العامرية - برج العرب - العجمي - المنتزه أول - المنتزة ثان).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (وادي النطرون - أبو المطامير - مركز كفر الدوار - مركز دمنهور - كوم حمادة).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (قلين - بيلا - سيدي سالم - الحامول - مطوبس).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (بلقاس - السنبلاوين - ميت غمر).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (سوهاج - جرجا - طما - البلينا - دار السلام).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة مطروح بالإدارات التعليمية (الضبعة - سيوة - البنجر - براني).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة البحر الأحمر بالإدارات التعليمية (شلاتين - حلابيب).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية (الطور - نوبيع).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الفيوم بالإدارات التعليمية (سنورس - إطسا - طامية).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة بني سويف بالإدارات التعليمية (إهناسيا - الواسطى - ناصر - الفشن).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة المنيا بالإدارات التعليمية (سمالوط - مغاغة - بني مزار - العدوة).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط - منفلوط - القوصية - البداري - الفتح).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (القرنة - إسنا - الطود).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة أسوان بالإدارات التعليمية (إدفو - كوم أمبو).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا - نجع حمادي - قوص - قفط - فرشوط).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (أوسيم - البدرشين - العياط - الحوامدية - الصف - أطفيح - الواحات البحرية - منشأة القناطر - كرداسة).

- معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأه ناصر - المرج - الزاوية - دار السلام - المقطم - التبين - عين شمس - البساتين - حلوان).