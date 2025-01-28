ضبط عاطل بتهمه ابتزاز ارمله بمركز سنورس في الفيوم

تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة سنورس في محافظة الفيوم، برئاسة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض عاطل يدعي "محمد. ص.ص " 35 عاما لاتهامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقام من خلالها بابتزاز ارمله وإرسال رسائل تهديد خادشه للحياء.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس بورود بلاغ من ارمله تدعي" نجلاء. ع " 45 سنه، مقيمه بدائرة القسم، تفيد بقيام شخص بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وقيام بإرسال رسائل خادشه للحياء وعبارات مسيئه لها، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برأسه الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد جنيدي، مفتش مباحث، وبمساعدة إدارة المساعدات الفنيه بمديرية أمن الفيوم، فحصت ما يحتويه هاتف الضحية من بيانات، وتوصلت إلى صحة ما تقدمت به من بلاغ، كما حددت هوية ورقم الهاتف المحمول المرسل منه التهديد والابتزاز بالسيدة، تم القبض على المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للسيدة عقب استئذان النيابة العامة.



وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.