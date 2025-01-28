الكونغو الديمقراطية.. الجثث تتراكم في غوما شرقي البلاد



ذكرت منظمات إنسانية، يوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من الأشخاص فروا من شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية للنجاة بأرواحهم، فيما أكد سكان محليون أن الجثث متراكمة في مدينة غوما.

وقالت المنظمات إن السكان لم يعودوا آمنين في ظل إطلاق النار وقذائف المدفعية منذ أحرزت حركة "إم 23" المسلحة المتمردة تقدما.

وبعد أيام من القتال العنيف دخلت الحركة العاصمة الإقليمية ذات الأهمية الاستراتيجية غوما في الساعات الأولى من فجر الاثنين، وتقع غوما في إحدى المناطق الأغنى بالموارد بالكونغو الديمقراطية وتحاذي رواندا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بأن ما يربو على 300 ألف شخص من مخيمات نازحين قريبة يفرون، إلى جانب السكان في العاصمة الإقليمية.

وأفاد عمال برؤية جثث في الشوارع، كما أوضحت تقارير أن المستشفيات مكتظة تماما بالجرحى