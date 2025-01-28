تسبب في نقل الجثث إلى الحميات والصدر.. عطل مفاجئ في مشرحة مستشفى المنيا العام

تعرضت مشرحة مستشفى المنيا العام لعطل غير متوقع، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لنقل الجثث الموجودة بها إلى المستشفيات القريبة في المدينة.

وتعمل سيارات الإسعاف في الوقت الحالي على نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا ومستشفى الصدر لضمان سلامة الإجراءات.



وفي وقت سابق كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة تفقدية داخل مستشفى الصدر بحي غرب مدينة المنيا، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك بعد توقف مستشفى المنيا العام مؤقتًا لاستكمال أعمال التطوير، مؤكدا أن الخدمة الطبية توزعت على ثلاثة مستشفيات، وهي مستشفى الصدر، مستشفى الحميات، ومستشفى مصر الحرة، لتلبية احتياجات الأهالي وضمان استمرارية الخدمات لحين إعادة فتح مستشفى المنيا العام.



ووجّه محافظ المنيا، بتوسعة مدخل مستشفى الصدر لاستيعاب المرضى وذويهم، وتيسير حركة دخولهم وخروجهم من المستشفى، إلى جانب إنشاء ساحات انتظار مجهزة وتخصيص مساحة لإنشاء كافتيريا لتقديم الخدمات الأساسية للمرافقين والزائرين أثناء تواجدهم بالمستشفى لتوفير سبل الراحة للمواطنين، وأفضل مستوى من الخدمات الصحية والإدارية.