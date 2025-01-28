محافظ المنيا يدعو لتعزيز التعاون في دفع عجلة التنمية خلال مشاركته فى مجلس الجامعة

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محافظ المنيا
محافظ المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية الدور التنموي لجامعة المنيا وتعاونها المثمر مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في مختلف المجالات المجتمعية والخدمية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، تناول الاجتماع مناقشة العديد من الملفات التنموية والخدمية والتعليمية التي تدعم رؤية المحافظة في تعزيز معدلات التنمية.

وخلال كلمته، استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية والخدمية بالمحافظة، مشيرًا إلى طرح فرص استثمارية جديدة بهدف خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أكد حرص المحافظة على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لجذب استثمارات جديدة وتطوير المشروعات القائمة.

كما أكد اللواء كدوانى استمرار الأعمال والتجهيزات بسوق ماقوسة الحضري الجديد، موضحًا أن المشروع يمثل نقلة حضارية تهدف إلى القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق منظمة وآمنة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مع ضمان استدامة المشروع ونجاحه.

و أشار محافظ المنيا إلى اهتمامه بملف الصحة حيث تم بدء التشغيل التجريبى لمستشفى العدوة المركزى وكذلك مستشفى أورام سمالوط ومستشفى الكبد والجهاز الهضمى بملوى وذلك تزامنا مع انضمام المنيا إلى المرحلة الثانية من منظومة التامين الصحى الشامل ولتوفير الخدمات الطبية والارتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين.

ومن جانبه، رحب الدكتور فرحات باللواء كدوانى مشيدًا بجهود المحافظة والجولات الميدانية التى يقوم بها المحافظ فى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية وخدمية لافتا إلى ان الجامعة على استعداد لتقديم  كافة أوجه وسبل التعاون من خلال الرؤى العلمية والبحثية لدعم هذه الجهود، وخاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

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