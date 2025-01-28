"دعوة للسلام والاستقرار".. الاتحاد الإفريقي يناقش أزمة شرق الكونغو

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الافتراضي الطارئ الذي عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لمناقشة تطورات الوضع المتأزم في منطقة شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وخلال كلمته، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمة، داعيًا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في المنطقة.

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية، مشيرًا إلى أهمية تقديم دعم شامل لجهود الاتحاد الإفريقي والمبادرات الإقليمية الساعية لتحقيق السلام.

كما أوضح الوزير أهمية تفعيل الحوار بين جميع الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة، محذرًا من المخاطر التي قد تنجم عن تصاعد العنف على الأمن الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى.