"دعوة للسلام والاستقرار".. الاتحاد الإفريقي يناقش أزمة شرق الكونغو

أخبار مصر
بوابة الفجر

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الافتراضي الطارئ الذي عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لمناقشة تطورات الوضع المتأزم في منطقة شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وخلال كلمته، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمة، داعيًا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في المنطقة. 

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية، مشيرًا إلى أهمية تقديم دعم شامل لجهود الاتحاد الإفريقي والمبادرات الإقليمية الساعية لتحقيق السلام.

كما أوضح الوزير أهمية تفعيل الحوار بين جميع الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة، محذرًا من المخاطر التي قد تنجم عن تصاعد العنف على الأمن الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى.

الأكثر قراءة

عاجل - الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

عاجل - الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح التفاصيل

ريم البارودي تكشف عن البرومو التشويقي لـ «جوما» رمضان 2025

أيسل رمزي: ردود أفعال الجمهور على دوري في "صفحة بيضا" أسعدتني

غياب محمد صلاح عن ليفربول ضد ايندهوفن في دوري الأبطال (التفاصيل الكاملة)

السكة الحديد تكشف حقيقة تصادم قطارين ووقوع عدد كبير من الضحايا

عاجل.. بيان شديد اللهجة للزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية

هكذا ظهرن نجمات مسلسل 'إخواتي' بطولة نيللي كريم رمضان 2025