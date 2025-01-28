محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا مقدمة من جمعية " نور القمر "

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بوابة الفجر

 سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أجهزة كهربائية لـ 20 عروسًا من فتيات المحافظة مقدمة من جمعية "نور القمر" لتنمية المجتمع، ضمن مبادرة "بداية"،، وسط فرحة أهالي العرائس، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في دفع رؤية مصر 2030 التنموية.

أعرب المحافظ عن  سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة بما تعكسه من تكاتف بين كافة فئات المجتمع لخدمة أهالي المحافظة خاصة الفئات الأكثر احتياجًًا، مشيدًا بدور جمعية "نور القمر" لتنمية المجتمع في إدخال السرور على الفتيات وآسرهن، مثمنًا التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية  فى تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة.
وأشار المحافظ، أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، أصبح واجبًا وطنيًا ومسئولية إنسانية ومجتمعية مشتركة، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتعظيم الخدمات والمساعدات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية لان التكافل سمة من سمات رقى المجتمعات وتقدمها.

من جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تسليم عدد 20 جهاز عروسة، لافتًا إلى أن اختيار الفتيات المستحقة تم وفقًا لشروط ومعايير محددة عقب إجراء بحث اجتماعي، ضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص. 
وعبر مسئولو جمعية " نور القمر" عن شكرهم لمحافظ المنيا على التعاون المثمر، والداعم لجميع أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الإنسانية لتي تهدف إلى خدمة المواطنين، مؤكدين استمرارهم فى تقديم المزيد من المبادرات، والخدمات لدعم الاسر الاولي بالرعاية وتوصيل المساعدات والإعانات للمستحقين من أبناء المحافظة.

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