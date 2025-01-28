شهدت ملاعب نادي نيو جيزة انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في التنس، بمشاركة ٣٥ لاعبًا ولاعبة من محافظات مصر المختلفة.

انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في التنس

حضر فعاليات المسابقة الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو الطحاوي مدير الألعاب والمسابقات، والمهندس خالد الشواربي الرئيس التنفيذي لاندية نيو جيزة وياسمين لطيف مدير النشاط الرياضي بالنادي.

وفي تصريح له خلال فعاليات المسابقة، أعرب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته بتنظيم المسابقة، مشيرا إلى أن إقامة المسابقة الوطنية للتنس في نادي نيو جيزة هي خطوة جديدة نحو تعزيز دور الرياضة حياة لاعبين الاولمبياد الخاص المصري وتساعدهم وتمكنهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز والإنجاز.

وأضاف الدكتور باسم تهامي: "نحن فخورون بالشراكة المثمرة مع نادي نيو جيزة، الذي يوفر بيئة مثالية لتنظيم مثل هذه المسابقات. هذه المسابقات تساهم في رفع الوعي المجتمعي بقدرات اللاعبين وتدعمهم لتحقيق إنجازات عالمية. نطمح في المستقبل إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل رياضات متعددة، وفتح المجال أمام المزيد من الأبطال ليظهروا في أفضل صورة لهم."

من جانبه قال المهندس خالد الشواربي، الرئيس التنفيذي لأندية نيو جيزة "نحن في نادي نيو جيزة فخورون باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يعكس التزامنا العميق بدعم مبادرات الدمج المجتمعي وتمكين ابطال الاولمبياد الخاص. هذه المسابقة تمثل منصة هامة لإبراز مواهبهم الرياضية وتشجيعهم على السعي نحو التفوق والتميز. نحن نؤمن بأن الرياضة هي لغة عالمية تساهم في بناء الثقة بالنفس وتطوير القدرات، ونسعى من خلال شراكتنا مع الأولمبياد الخاص المصري إلى توفير بيئة محفزة ومساندة لجميع اللاعبين.

وقد اقيمت المسابقة وفقا لقواعد وسياسات الاولمبياد الخاص ووفقًا لأعلى معايير التنظيم التي تلتزم بقواعد وسياسات الأولمبياد الخاص الدولي، بما يضمن العدالة والنزاهة في المسابقات،مع تخصيص حكام معتمدين من الاتحاد المصري للتنس لضمان تطبيق القواعد بشكل دقيق، وشهدت المسابقة منافسات حماسية، حيث أظهر اللاعبون التزامًا رائعًا وحماسة عالية في كل مباراة، ما يعكس التأثير الإيجابي للتدريب المستمر والاهتمام الذي يحظون به من خلال التدريب المستمر والدائم لهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأولمبياد الخاص المصري يسعى بشكل مستمر إلى توفير منصات رياضية متعددة لتمكين لاعبيه، ويأمل في أن تسهم هذه الفعاليات في تحقيق التكامل المجتمعي وتعزيز الوعي بقدراتهم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.