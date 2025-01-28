الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة والأمطار الغزيرة..تعرف على حالة الطقس غدًا الأربعاء حالة الطقس غدًا: توقعات مثيرة للشبورة والأمطار في عدة مناطق.

تعرف على تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة والأمطار المتقطعة في بيان رسمى أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تم الإعلان عن توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025.

كما يتوقع الخبراء أن تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تزدهر الأجواء بالدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولكن، مع دخول الليل، ستشهد معظم المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يجعلها شديدة البرودة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة في تلك المناطق تفاصيل

وحذرت الهيئة من تَشكّل شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، مما قد يؤثر سلبًا على الرؤية وقيادة المركبات، خاصة على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

كما يُنصح السائقون باتخاذ الحيطة والحذر، وزيادة مسافات الأمان أثناء القيادة لتفادي الحوادث المحتملة.

حالة الطقس

سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات تعرف عليها

أما على صعيد الأمطار، فستسقط أمطار خفيفة قد تتراوح في شدتها إلى متوسطة على بعض أجزاء السواحل الشمالية، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

وبالتالي، على المواطنين في تلك المناطق الاستعداد لمواجهة بعض التقلبات الجوية وارتداء الملابس المناسبة للحفاظ على دفء الجسم.

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

و تتراوح درجات الحرارة المتوقعة نهارًا في القاهرة الكبرى بين 20 و22 درجة مئوية، بينما قد تصل في السواحل الشمالية إلى 18 درجة.

ومع اقتراب الليل، يتوقع انخفاض الحرارة في بعض المناطق إلى 10 درجات مئوية، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة للحفاظ على الدفء.

بالتزامن مع ذلك، أكدت الهيئة على أهمية متابعة التوقعات الجوية بشكل دوري، حيث إن الطقس كما هو معروف متغير ويحتاج لخطة طوارئ في حال حدوث تغييرات مفاجئة.

لذا، من الضروري على المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن الأنشطة في الهواء الطلق في أوقات الشبورة المائية الكثيفة.

في نهاية البيان، دعت الهيئة الجميع للبقاء محدثين بالتقارير الجوية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.