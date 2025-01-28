طرحت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البرومو التشويقي لمسلسلها الرمضاني «جوما»، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم رمضان 2025.

ريم البارودي تكشف عن البرومو التشويقي لـ «جوما» رمضان 2025

وشاركت البارودي البرومو الدعائي لمسلسل «جوما»، قائلة: «توكلنا عليك يارب، رمضان 2025، مسلسل جوما».

أحداث مسلسل جوما

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، والذي تشهد بعض الصعوبات والأزمات التى يمر بها الثنائي في حياتهما، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل جوما

ويشارك في بطولة مسلسل جوما عدد من الفنانين منهم، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

آخر أعمال ريم البارودي

وكان آخر أعمال ريم البارودي مشاركتها في مسلسل بنات السباعي الذي عرض في الفترة الأخيرة، وتدور أحداثها حول 3 أخوات، ياسمين التي تعاني من عدم الإنجاب وإهمال زوجها لها، وأميرة التي تعيش مع زوج غير مسئول، وإيناس التي تعيش حرة وتستمتع بحياتها، ومع تتابع الأحداث يعرض المسلسل تفاصيل المشكلات التي تعاني منها كل واحدة منهن.

وايضا شاركت في مسلسل نقل عام هو آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، الذي عُرض عام 2022، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالمالعربي،وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم: سميحة أيوب، محمود حميدة، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا،ريم البارودي، والعمل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.