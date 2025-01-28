عاجل - الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح التفاصيل

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الحزمة الاجتماعية
الحزمة الاجتماعية الجديدة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تهدف هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

وأكد محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة قيد الدراسة حاليًا، حيث يتم وضع اللمسات النهائية لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدراسة تشمل تحديد الفئات المستهدفة من الحزمة، وكيفية توزيع الدعم، وآليات التنفيذ بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

وعن توقيت تطبيق الحزمة، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تأمل في تنفيذها قريبًا، متوقعًا أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من الدراسة. وأكد أن الحكومة ستُعلن جميع التفاصيل الخاصة بالحزمة، بما في ذلك موعد بدء التنفيذ وآلية التطبيق.

أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدة

  • التخفيف عن كاهل المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
  • تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
  • الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير الدعم اللازم للأسر المصرية.

تصريحات رئيس الوزراء

في وقت سابق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تدرس بعناية حزمة حماية اجتماعية جديدة، مؤكّدًا حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بعض الأسر.

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