السكة الحديد تكشف حقيقة تصادم قطارين ووقوع عدد كبير من الضحايا

أخبار مصر
بوابة الفجر

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان (سلم يارب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصاد.م قطارين وعدد كبير من الضحايا والسلطات تستغيث).

وأوضحت الهيئة، في بيانه، أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024، وأن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له وأن حركة القطارات منتظمة على كافة خطوط شبكة السكك الحديدية.  

وتهيب الوزارة بالمواطنين، بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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