تعرف علي موعد ومكان عرض مسرحية «المجانين» لـ محمد هنيدي

يترقب الجمهور لانطلاقة عرض مسرحية «المجانين» لـ محمد هنيدي ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2025، وذلك بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم

موعد ومكان عرض مسرحية المجانين

وينطلق عرض مسرحية «المجانين» لـ محمد هنيدي، في 31 بناير الجاري حتى 4 فبراير، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

شخصية محمد هنيدي في مسرحية المجانين

وظهر محمد هنيدي على البوستر بزي الأطباء، محاطا بمجموعة من شخصيات المسرحية يرتدي كل منهم زي شخصية معروفة من التاريخ القديم والحديث، ومنهم مي سليم وأحمد سلطان.

ابطال مسرحية المجانين

وظهر على أفيش مسرحية المجانين الذي سيعرض في موسم الرياض، أبطال المسرحية ومنهم أحمد سلطان ومي سليم وعلاء مرسي ومحمود حافظ وحسام داغر وتوني ماهر.

قصة مسرحية المجانين

وتدور أحداث مسرحية «المجانين» لـ محمد هنيدي وإخراج المخرج خالد جلال في إطار تشويقي، حول الطبيب النفسي شريف أبو عقب، الذي يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية "بالشفا"، يستقبله الجميع بحفاوة، لكن سرعان ما تتلاشى هذه السعادة عندما يهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري.

احدث اعمال محمد هنيدي

وفي سياق آخر، يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل «شهادة معاملة أطفال»، ويشارك في العمل كل من: نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى اطار كوميدي ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

وايضا يشارك في فيلم الجواهرجى من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيرى، بطولة محمد هنيدي، مني زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، باسم سمرة، وتارا عماد، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول جواهرجي يواجه المشاكل بسبب زوجته وتصرفاتها غير المنطقية، ومن المتوقع أن يشهد الجواهرجي نسبة مشاهدات عالية بسبب اتساع دائرة محبي محمد هنيدي ومنى زكي وأعمالهم سويًا