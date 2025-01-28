غياب محمد صلاح عن ليفربول ضد ايندهوفن في دوري الأبطال (التفاصيل الكاملة)

غياب محمد صلاح عن ليفربول ضد ايندهوفن في دوري الأبطال.. ليفربول يرحب بالراحة: صلاح يتغيب عن مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال.

غياب محمد صلاح عن قائمة ليفربول ضد ايندهوفن ومجموعة كبيرة من نجوم ليفربول إليك التفاصيل

قرر أرني سلوت، مدرب ليفربول، إراحة نجم الفريق محمد صلاح وعدد من اللاعبين الأساسيين في مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد آيندهوفن، المقررة يوم الأربعاء.

و هذا القرار يأتي بعد أن ضمن النادي التأهل إلى دور الثمانية في البطولة، مما منحه فرصة لتجربة تكتيكات جديدة وإراحة بعض العناصر الرئيسية.

توجّه ليفربول إلى هولندا بقائمة ضمت 21 لاعبًا، خلت من اسم صلاح.

وقد أفاد النادي عبر موقعه الرسمي أن قرار الإراحة يعكس استعداد المدرب لاستغلال الوقت لتجهيز لاعبين آخرين، بما في ذلك الشباب والبدلاء، استعدادًا لمباريات الموسم المقبلة.

ليفربول

إليك أبرز الغائبين عن قائمة ليفربول ضد ايندهوفن دوري ابطال اوروبا

كما تغيب عن القائمة أيضًا مجموعة من الأسماء الكبيرة، مثل أليسون بيكر، وترينت ألكسندر أرنولد، وإبراهيما كوناتي، وفيرجيل فان دايك، ودومينيك سوبوسلاي، إلى جانب ريان جرافنبرخ، وأليكسيس ماك أليستر، ولويس دياز.

و عدم تواجد جو جوميز، العائد مؤخرًا إلى التدريبات، وكذلك الغائبين بداعي الإصابة مثل كورتيس جونز وديوجو جوتا، يبرز شدة حاجة الفريق لتكتل صفوفه في الجولات القادمة.

قوة ليفربول تظهر في جدول دوري ابطال اوروبا

من الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا ترتيب الدوري، حيث حقق 21 نقطة من 7 انتصارات كاملة، مما يعكس قوة الأداء والانتصارات المتوالية.

و البدايات القوية تعطي الفريق زخمًا إيجابيًا في هذه المرحلة الهامة من الموسم.

تعرف على نظام دوري ابطال اوروبا الجديد

تجري النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بنظام جديد حيث تم تقسيم 36 فريقًا على 4 مستويات، ويلعب كل فريق ضد 8 منافسين، مما يجعل المنافسة أكثر تشويقًا وتحديًا.

مباشرة بعد انتهاء هذا الدور، يتأهل أول 8 أندية إلى ثمن النهائي.

تعرف على سبب قرار سلوت بإراحة صلاح وبقية النجوم

قد يعكس أيضًا رؤية استراتيجية للتأكيد على استمرارية الأداء القوي في البطولة المحلية والأوروبية.

تتطلع جماهير ليفربول إلى رؤية البدلاء والشباب في مواجهة آيندهوفن، لتعزيز الثقة والروح الجماعية للفريق.