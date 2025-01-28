خلال شهر يناير.. مدير الرعاية الصحية بالأقصر يكرم الاطباء المتميزين بالفرع والمنشآت الصحيه التابعه له

كرم الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر عدد من الأطباء بمستشفيات الهيىة، ولك من خلال وحدة الدعم المعنوي بالفرع العاملين ذوي الأداء الأكثر تميزًا خلال شهر يناير.



وقد شمل التكريم كل من: ـ ا.د. احمد إسماعيل استاذ طب الأطفال وحديث الولاده بمستشفى العديسات

د. محمد العجمي مدير مستشفى الأطفال التخصصي للاطفال

د. أمير رسمي طبيب مقيم بطوارئ مستشفى الكرنك الدولي

د. معاذ احمد طبيب مقيم بقسم القلب بمستشفى الكرنك الدولي

د. داليا سيد مسئول رضا المنتفعين بوحدة طب أسرة ابو دغار

د. مارتينا وجيه صيدلي وحدة طب أسرة النجوع بحري

د. إسلام احمد مسئول رضا المنتفعين وحده طب أسرة الدقيرة

د. آلاء عبدالباسط طبيب مقيم بمستشفى الكرنك الدولي

د. هلبيس رفعت مسئول ملف الادويه بادارة الامداد بالفرع

د. ريهام يوسف مسئول الجودة بوحدة طب أسرة القريه

ا. ريهام السيد تمريض مستشفى الكرنك الدولي

ا. محمد نوح تمريض مستشفى الكرنك الدولي

ا. يونس عبدالله المدير المالي والادارى وحدة طب أسرة حاجر الرزيقات بحري

ا. ايمان عبدالوهاب مسئول الموارد البشريه وحدة طب أسرة العضايمه

ا. محمد حسن عضو ادارة التدريب بمستشفى الكرنك

ا. حسين مختار مسئول سلامة وصحة مهنية وحدة طب أسرة جزيره ارمنت

ا. وليد سيد احمد مدير مالى وحدة طب أسرةً الدولي.

قدمت التكريمات بجهود وحدة الدعم المعنوي تحت إشراف وتنسيق، د. ماريان هاني - مسئول الدعم المعنوي بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بضرورة الدعم المعنوي المستمر للعاملين بالهيئة، وخلق جوًا تنافسيا يزيد الإنتاجية ويعزز الدعم المعنوي للعاملين.

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