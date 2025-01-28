خلال شهر يناير.. مدير الرعاية الصحية بالأقصر يكرم الاطباء المتميزين بالفرع والمنشآت الصحيه التابعه له

محافظات
تكريم هيئة الرعاية
تكريم هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

كرم الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر عدد من الأطباء بمستشفيات الهيىة، ولك  من خلال وحدة الدعم المعنوي بالفرع العاملين ذوي الأداء الأكثر تميزًا خلال شهر يناير.


وقد شمل التكريم كل من: ـ ا.د. احمد إسماعيل استاذ طب الأطفال وحديث الولاده بمستشفى العديسات 
د. محمد العجمي مدير مستشفى الأطفال التخصصي للاطفال 
د. أمير رسمي طبيب مقيم بطوارئ مستشفى الكرنك الدولي 
د. معاذ احمد طبيب مقيم بقسم القلب بمستشفى الكرنك الدولي 
د. داليا سيد مسئول رضا المنتفعين بوحدة طب أسرة ابو دغار 
د. مارتينا وجيه صيدلي وحدة طب أسرة النجوع بحري 
د. إسلام احمد مسئول رضا المنتفعين وحده طب أسرة الدقيرة
د. آلاء عبدالباسط طبيب مقيم بمستشفى الكرنك الدولي 
د. هلبيس رفعت مسئول ملف الادويه بادارة الامداد بالفرع 
د. ريهام يوسف مسئول الجودة بوحدة طب أسرة القريه 
ا. ريهام السيد تمريض مستشفى الكرنك الدولي 
ا. محمد نوح تمريض مستشفى الكرنك الدولي 
ا. يونس عبدالله المدير المالي والادارى وحدة طب أسرة حاجر الرزيقات بحري
ا. ايمان عبدالوهاب مسئول الموارد البشريه وحدة طب أسرة العضايمه
ا. محمد حسن عضو ادارة التدريب بمستشفى الكرنك 
ا. حسين مختار مسئول سلامة وصحة مهنية وحدة طب أسرة جزيره ارمنت
ا. وليد سيد احمد مدير مالى وحدة طب أسرةً الدولي.

قدمت التكريمات بجهود وحدة الدعم المعنوي تحت إشراف وتنسيق، د. ماريان هاني - مسئول الدعم المعنوي بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

 

 

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بضرورة الدعم المعنوي المستمر للعاملين بالهيئة، وخلق جوًا تنافسيا يزيد الإنتاجية  ويعزز الدعم المعنوي للعاملين.

 

IMG-20250128-WA0160
IMG-20250128-WA0160
IMG-20250128-WA0159
IMG-20250128-WA0159
IMG-20250128-WA0158
IMG-20250128-WA0158
IMG-20250128-WA0156
IMG-20250128-WA0156
IMG-20250128-WA0155
IMG-20250128-WA0155
IMG-20250128-WA0154
IMG-20250128-WA0154
IMG-20250128-WA0153
IMG-20250128-WA0153
محافظة الأقصر الاقصر مستشفى الأطفال التخصصي مستشفى الكرنك الدولي مستشفى العديسات مستشفى الأطفال مدير الرعاية الصحية بالأقصر قسم القلب شهر يناير تكريمات أطباء الأقصر

مواد متعلقة

“تعليم الأقصر” يحصد 3 مراكز علي مستوي الجمهورية في مسابقات النشرة الإخبارية المصورة

تحرير 167 مخالفة في حملة مكبره لرفع الاشغالات بشوارع إسنا والأقصر

جامعة الأقصر تشارك في فعاليات منتدى دندرة الثقافي التاسع بإقامة معرض للفنون التشكيلية

تضامن الأقصر تعلن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025

وكيل تعليم الأقصر يتفقد مقر تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتدريب "التعليم من أجل الغد" (صور)

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الاحتفال بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025

كل ما تريد معرفته عن كتاب "شخصيات في حياتي" لـ سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق بمعرض الكتاب 2025

وكيل صحة الأقصر يتابع الخدمة الطبية بالوحدات الصحية بالطود

الأكثر قراءة

عاجل - الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

فوز المرج والقناطر وهزيمة القومي وقها ومدينة نصر بالقسم الثالث

وزير الشباب والرياضة يستقبل محمد مصيلحى

تعرف علي موعد ومكان عرض مسرحية «المجانين» لـ محمد هنيدي

بوتين يحث على تسريع وتيرة تطوير الطائرات المسيّرة

عاجل - القنوات المجانية وترددات بث مباراة مصر وفرنسا.. تعرف على كيفية مشاهدة ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد الناري

ساعة رملية ونيولوك مختلف.. روجينا تكشف عن البوستر التشويقي لـ «حسبة عمري»

رمضان 2025.. Watch it تطرح البرومو التشويقي لـ «فهد البطل»