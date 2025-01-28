ساعة رملية ونيولوك مختلف.. روجينا تكشف عن البوستر التشويقي لـ «حسبة عمري»

طرحت الفنانة روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسلها الرمضاني «حسبة عمري»، والذي أن تنافس من خلاله في الماراثون الرمضاني لعام 2025.

روجينا تكشف عن البوستر التشويقي لـ «حسبة عمري»

وشاركت روجينا البوستر التشويقي لـ «حسبة عمري»، معلقة: «عيش دراما مختلفة جدًا مع النجمة روجينا في رمضان 2025، مسلسل حسبة عمري في رمضان على WATCHIT».

قصة مسلسل حسبة عمري

يركز مسلسل "حسبة عمري" على العديد من القضايا الاجتماعية مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعده، بالإضافة إلى قضايا قانونية تهتم بحقوق المرأة، سواء كانت عاملة أو غير عاملة، ومنها ما يتعلق بـ "الكد" الذي يهدف لحماية حقوق المرأة بعد الانفصال، كما يناقش العمل تأثير قانون الحسبة على حياة المرأة بعد الطلاق.

ابطال مسلسل حسبة عمري

ويشارك في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: روجينا، سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

آخر أعمال روجينا

وكان آخر أعمال روجينا هو مسلسل «سر إلهي» الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وشهدت أحداثه حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، وتطورت خلال الأحداث في جريمة قتل.