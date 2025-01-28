الجيش الإيراني يستعرض قنابل الليزر الدقيقة لأول مرة في مناورات عسكرية

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بوابة الفجر


استعرضت القوات البرية للجيش الإيراني لأول مرة قنابل ليزرية عالية الدقة خلال مناورات.

أفادت بذلك قناة "إس إن إن" SNN التي ذكرت أن "القوات البرية للجيش الإيراني استعرضت لأول مرة في هذه المناورات منظومة قنابل ليزرية عالية الدقة والتوجيه، فضلا عن قوة تدميرية كبيرة. ويمكن استخدام المنظومة بنجاح في مختلف الظروف الجوية والجغرافية".

وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني تسلم أحدث طائرة مسيرة ثقيلة أطلق عليها اسم "غزة"، قادرة على حمل 8 قنابل، والبقاء في الجو لمدة تصل إلى 35 ساعة، وأداء 25 مهمة مختلفة. وخلال المناورات، ضربت الطائرة المسيرة 8 أهداف بالقنابل في رحلة واحدة ثم عادت إلى القاعدة بنجاح. ومن المتوقع أن يصل مدى طيران الطائرة المسيرة "غزة" إلى 4 آلاف كيلومتر

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