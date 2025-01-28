المشدد 15 سنة للمتهمين بالتسبب في غرق شخص بالعياط لسرقته

حوادث
بوابة الفجر

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، صيادين بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة التسبب في غرق شخص بالعياط، وذلك بعدما سرقا هاتفه المحمول.


جاء في أمر الإحالة النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6695 لسنة 2024، أن "محمد. س"، وشقيقه "أحمد. س" صيادين، في اليوم الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الجيزة، قتلا المجني عليه "أحمد عبدربه"، بائع ساعات شهرته "عقرب"، عمدًا بغية بغرض سرقته، فما أن أتما جرمُهما وأحكما قبضتهما على المسروقات "هاتف محمول"، حتى ظفرا بالضحية وحيدًا بقاربهما وألقيا به بمياه نهر النيل قاصدين إزهاق روحه غير عابئين بتوسلاته، محدقين به حال معاركته للمياه إلى أن خارت قواه ولاقي حتفه غرقًا موقنين إتمام جرمهما، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة الشقيقان المتهمان واللذين أكدا أنهما يعملا صيادين في منطقة المساندة ونظرًا لظروفهما المتقلبة، رسما خطة مُحكمة لسرقة هاتف محمول من أحد هواة الصيد على ضفاف نيل النيل بقرية المساندة جنوب العياط، فتقابلا مع المجني عليه "عقرب" وطلبا منه مكالمة من هاتفه لمهاتفه أحد المطاعم بحجة شراء وجبة طعام، وما أن حصل على المحمول لإذا بالفرار، إلا أن المجني عليه قفز داخل القارب قبل هروب الصيادين، فسقط في مياه النيل وطلب من المتهم الثاني "محمد" إنقاذه لشعوره بالغرق، لكنهما أغرقاه خشية ضبطهما من قبل الأهالي.

محكمة جنايات جنوب الجيزة غرق شخص بالعياط النيابة العامة

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