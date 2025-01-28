مصرع سيدة وإصابة شقيقها أثر اندلاع حريق فى توكتوك على الطريق الاقليمي بالمنوفية

لقيت سيدة مصرعها وإصيب شقيقها منذ قليل على الطريق الاقليمي بين نزلة تلوانه وهيت بمحافظة المنوفية أثر اندلاع حريق فى مركبة توكتوك كانوا يستقلونه بعد تصادمه فى سيارة، على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفي الباجور

تلقي مدير أمن المنوفية اللواء محمود الكمونى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الباجور يفيد بمصرع سيدة وإصابة شقيقها أثر نشوب حريق بمركبة توكتوك كانوا يستقلونه أعلى الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة تلوانه وهيت.



وبالانتقال والفحص تبين مصرع" رباب مرتضى "و إصابة شقيقها "وليد مرتضي الطيب" نتيجه اصطدام سيارة نقل تريلا بتوكتوك كانوا يستقلونه من الخلف مما نتج عنه إصابة السيده وانلاع الحريق بالتوكتوك وعدم استطاعتها على الخروج منه فلقيت مصرعها على الفور .

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الباجور التخصصي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق