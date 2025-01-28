وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تشهد اللقاء القمي للمؤتمر الوطني للنشء بنادي الحوار بالمنصورة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم، فعاليات اللقاء القمي للمؤتمر الوطني للنشء "النسخة الثالثة" تحت شعار "بناء جيل" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين"، بالتعاون مع مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، " الإدارة العامة لتنمية النشء"، 300 طليع وطليعه من مراكز الشباب بإدارة المنصورة والإدارات الفرعية، بالقاعة الكبري بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة.

جاءت فعاليات اللقاء بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور محمد غيدة أمين مؤسسة القادة بجمهورية مصر العربية وأستاذ ورئيس علم الميكانيكا الحيوية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، والدكتورة نهلة الحوراني أستاذ ورئيس قسم بكلية الآداب جامعة المنصورة، والسفيرة إسراء عبدالفتاح سفيرة المؤتمر للنسخة الثانية ومنسق ورش السياسات بالمؤتمر، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومحمد محمد الرفاعي مدير عام إدارة شباب المنصورة، ونانسي سمير، ونها البدوي متابعي المشروع بالمديرية، ونصر رجب رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب المنصورة.

رحبت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالحضور الكريم، وأعربت عن سعادتها بتواجدها في المؤتمر الوطني النشء فى نسخته الثالثة تحت شعار بناء جيل، مؤكدة على أهمية النشء الذين يعتبرون أمل الغد وشباب المستقبل، لتحدث التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وأشارت الدكتورة منى عثمان، إلي أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، تستهدف بناء جيل من الشباب والنشء ينتمي للوطن، عبر برامج تقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان وبث روح الولاء والانتماء.

تحدث الدكتور غيدة مع النشء عن الهوية المصرية وتعزيز قيم المواطنة والمسئولية وتنمية الوعي السياسي وتأهيل وإعداد القيادات من النشء وتنمية ونشر قيم الانتماء والمواطنة وتحقيق الفخر بالهوية المصرية وتعزيز الأمن الفكري وتطويره وحماية النشء من مخاطر الفكرية والمفاهيم المغلوطة والأفكار الهدامة، كما أكد الدكتور غيدة على محور إنجازات الدولة والمدن الجديدة وتوضيح إنجازات الأعمار في مصر وأهمية التمسك بحدود وسيادة الدولة ومجهوداتها.

وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة نهلة الحوراني أستاذ ورئيس قسم بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن تنمية وعي النشء الثقافي والعلمي وتنمية المهارات الثقافية والفنية للنشء واكتشاف الموهوبين والمبدعين ثقافيًا وفنيًا ورعايتهم من النشء.

اختتمت فعاليات اللقاء القمي للمؤتمر الوطني للنشء بورش عمل نفذتها السفيرة إسراء عبدالفتاح وتم اختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور المؤتمر الختامي على المستوى القومي لتمثيل محافظة الدقهلية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء ( الفتية والفتيات) في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة على مستوى المحافظة بمجموعة من المهارات اللازمة لثقل بناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية. حيث كانت محاور اللقاء الحواري حول دعم قدرات النشء وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة ومناقشة القضايا وتعريفهم بأهم المهارات القيادية والسعي لبناء الوعي والثقافة وتدريبهم على التقليد بصورة إيجابية وصحيحة.

ويذكر أن الشركاء المستهدفين من هذا المؤتمر هم كالتالي: وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، وزارة الدولة للإعلام، وزارة التخطيط، الشئون المعنوية، الدفاع الشعبي، مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي تنفيذ فعاليات اللقاء القمي للمؤتمر الوطني للنشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبمتابعة محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء،.

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