فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دورى نايل.

"استعاد مسار الانتصارات" سموحة يفوز على زد في دوري نايل

سجل صامويل امادو هدفى سموحه فى الدقيقتين 39، 86 بينما سجل مصطفى زيكو هدف زد الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 11 نقطة ويتجمد رصيد زد عند 13 نقطة.

جاءت المباراة حماسية سريعه سيطر سموحه على معظم فترات الشوط الأول ولاحت له ثلاث فرص محققة للتهديف منهم فرصتين لصامويل أمادو وفرصة لمحمد سالم ولاحت لزد فرصة واحده.

وفى الدقيقة 39 ترجم سموحه سيطرته إلى هدف عن طريق صامويل امادو قبل أن يتمكن مصطفى زيكو من إحراز هدف التعادل لزد لينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.





وفى الشوط الثاني واصل سموحه هجماته وهدد مرمى فريق زد الذى لجأ للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتمكن صامويل امادو من تسجيل الهدف الثانى لسموحه في الدقيقة 86.

وفى الدقائق حاول زد ادراك التعادل إلى أن دفاع سموحه وحارس مرماه تصدى لهجمات زد لتنتهى المباراة بفوز سموحه بهدفين مقابل هدف.

