جامعة أسيوط تنظم حفلة سمر لشغل أوقات الفراغ بطريقة بناءة للطلاب

نظم معسكر قادة وقيادة من أجل مصر بجامعة أسيوط مساء اليوم الثلاثاء الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وينظمه اتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر، بالتعاون مع إدارة إعداد القادة، وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ حفلة السمر، تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن معسكر قادة وقيادة مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة، ويسهم في تعويد الطلاب على مواجهة الجماعة، وهو أحد عوامل الثقة بالنفس، وبث روح المرح وتجديد النشاط، والتدريب على التعاون والاعتماد على النفس، وإظهار المواهب، وكذلك تحقيق التعارف، وتوثيق الصلة والروابط بين الطلاب من مختلف الكليات بعضهم ببعض، ووسيلة نافعة وجذابة لشغل أوقات الفراغ بطريقة بناءة

وتأتى حفلات السمر بتنظيم من الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد سيد علي مدير المعسكر، وداليا شوبك مسئول تنفيذ برنامج المعسكر، ومحمد سيد محمد منسق المعسكر، ومسئول الاتصال بأسرة طلاب من أجل مصر، والطالب مارتن ناصر رئيس اتحاد الطلاب، ومقرر الأسرة، والطالب صلاح النديم نائب رئيس اتحاد الطلاب.

ويشارك فى حفل سمر 95 طالبًا، وطالبة مقسمين إلى 5 مجموعات، شملت كل مجموعة عدد 19 طالبًا، وطالبة، بالإضافة إلي السواعد وهم "تنظيم طلابي من اتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر"، حيث قاموا بتقديم فقرات فنية تنوعت بين قصائد الشعر، والزجل، والغناء، واسكيتشات، ومسابقات ثقافية، ومهارات كشفية.