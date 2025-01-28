شرطة لندن تطوق مبنى "بي بي سي" بسبب محتجين متضامنين مع غزة



طوقت شرطة لندن مساء اليوم مبنى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لمنع محتجين متضامنين مع غزة من الوصول إلى مدخل القناة المتهمة بالتواطؤ الإعلامي بالإبادة الجماعية المرتكبة في فلسطين.

ومنعت شرطة لندن وصول المحتجين إلى مدخل القناة المتهمة بالتواطؤ الإعلامي في الإبادة الجماعية المرتكبة في الحرب على غزة.

ورفع المحتجون شعارات تندد وتستهجن المسار الإعلامي لبي بي سي في تعاطيها مع الحرب على غزة وانحيازها للجانب الإسرائيلي.

وكانت شرطة لندن قد منعت المسيرة الكبرى التضامنية مع فلسطين من السير نحو مقر بي بي سي واعتقلت أكثر من سبعين متظاهرا