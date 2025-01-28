قناة on تروج لمسلسل "فهد البطل"

الفجر الفني
احمد العوضي
احمد العوضي

كشفت قناة on عن البرومو التشويقي الأول لمسلسل فهد البطل، للنجم أحمد العوضي والذي يشارك به في ماراثون مسلسلات رمضان 2025.

 

ظهر الفنان أحمد العوضي في البرومو بشخصية فهد البطل وهو على ظهر الحصان، وكشف البرومو عن تعرض العوضي للسجن خلال أحداث المسلسل حيث قال: “لو الأيام اتبدلت كان زماني أنا السيد وكله توابع”.

 

أحداث فهد البطل

 

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.


أبطال فهد البطل


يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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