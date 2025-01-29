بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومديرية الصحة بمطروح

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، لحضور فعاليات المجلس الاستشاري لكلية الطب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين، وكذا مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ومديرية الصحة بمطروح برئاسة الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة.

وتمت مراسم التوقيع بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التكامل مع وزارة الصحة والسكان، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية لتطوير الكوادر الصحية وتأهيلها وفق أحدث النظم التدريبية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يعكس الثقة في المنشآت الصحية بمطروح وما شهدته من تطوير مهاري وعلمي للكوادر الطبية، إضافة إلى دعمها بأحدث الأجهزة والمعدات بتوجيهات من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وينص البروتوكول على تدريب طلاب وأطباء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين ميدانيًا في مديرية الصحة بمطروح والمنشآت التابعة لها، بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم للعمل الميداني. ويشمل التدريب تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى تدريب أطباء الامتياز وفق اللوائح المعتمدة في مصر.

يذكر أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الطرفين لوضع أطر ونظم التدريب ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.