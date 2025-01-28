افتتاح مكاتب المساعدة القانونية بمحكمة شمال القاهرة لتعزيز دعم العمال (صور)

شارك المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، نيابة عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

جاء ذلك بحضور أريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفالنتين أوفنلوخ، مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

يأتي هذا المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية ضمن مشروع مدعوم من الوكالة السويدية للنهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا، بهدف تعزيز الدعم القانوني لحقوق العمال وزيادة الوعي بها.

وتقدم المكاتب المساعدة القانونية مجانًا، بما يشمل استقبال المدعين، إرشادهم قانونيًا، وتجهيز المستندات المطلوبة لتسريع إنجاز القضايا المرتبطة بمصالح المواطنين.