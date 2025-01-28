نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. بالاسم ورقم الجلوس نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي (ظهرت الآن)

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية التعليمية بنجاح.



موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 ستُعلن في الأسبوع الأخير من يناير أو بداية فبراير 2025. وسيتم ذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين في مختلف المحافظات.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الخاصة بك.

اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".

تحديد المرحلة الدراسية: "الشهادة الإعدادية".

إدخال البيانات المطلوبة مثل "رقم الجلوس" أو "الرقم القومي للطالب".

النقر على زر "عرض النتيجة".

ستظهر النتيجة متضمنة الدرجات التفصيلية لكل مادة والمجموع الكلي.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس

يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، التي توفر نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لجميع الطلاب بالمحافظة. كما ستتوفر النتائج لباقي المحافظات على المواقع الرسمية الخاصة بمديريات التربية والتعليم.



إحصائيات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 211،342 طالبًا وطالبة، موزعين على 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية. وتم التأكيد على الالتزام بالضوابط لضمان نزاهة وشفافية سير الامتحانات وعمليات التصحيح.



أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

تمثل نتيجة الشهادة الإعدادية خطوة مفصلية في مسار الطلاب التعليمي، حيث تحدد المرحلة التالية سواء في التعليم الثانوي العام، التعليم الفني، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أو مدارس المتفوقين.

