استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه اليوم محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى.

وزير الشباب والرياضة يستقبل محمد مصيلحى

وشهد اللقاء عدة مناقشات حول الملفات الهامة المتعلقة بالشؤون الإنشائية والرياضية والاجتماعية للنادي.

وأكد وزير الشباب خلال الاجتماع على أهمية نادي الاتحاد السكندري كأحد أكبر الأندية الشعبية والجماهيرية، مشددًا على كامل دعمه للنادي وحرصه على التعاون الوثيق مع مجلس إدارة النادى من أجل إنهاء وحل جميع الموضوعات الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندرى.

وأعرب محمد مصيلحى عن تقديره العميق لمعالي الوزير على اهتمامه الدائم بزعيم الثغر، مؤكدًا على أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونادى الاتحاد السكندرى من أجل إنجاز العديد من الموضوعات والملفات وخاصة ملف إنشاءات فرع النادى بسموحة الذى سيكون أحد أهم الموارد المالية لزعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.