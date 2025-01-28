نتيجتك ظهرت | رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بالرقم القومي
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول تعد من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور. إليك أهم التفاصيل:
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
- تاريخ الإعلان: من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الأسبوع الأخير من يناير أو بداية فبراير 2025.
- يتم الإعلان بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.
كيفية الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2025
للحصول على النتيجة إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة.
- اختيار القسم المناسب: النقر على "نتائج الامتحانات".
- تحديد المرحلة الدراسية: اختيار "الشهادة الإعدادية".
- إدخال البيانات المطلوبة:
- رقم الجلوس.
- الرقم القومي للطالب (إذا طُلب).
- عرض النتيجة: الضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.
روابط مهمة للاستعلام عن النتيجة
- طلاب القاهرة: يمكنهم الحصول على النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي.
- باقي المحافظات: عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم الخاصة بها.
إحصائيات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025
- عدد الطلاب: 211,342 طالبًا وطالبة.
- عدد اللجان: 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية.
- الإجراءات: التزام صارم بالضوابط لضمان الشفافية والنزاهة في التصحيح وإعلان النتائج.
أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية
- تحدد النتيجة مسار الطالب التعليمي:
- التعليم الثانوي العام.
- التعليم الفني.
- مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
- مدارس المتفوقين.
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