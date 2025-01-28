نتيجتك ظهرت | رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بالرقم القومي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول تعد من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور. إليك أهم التفاصيل:

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

تاريخ الإعلان: من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الأسبوع الأخير من يناير أو بداية فبراير 2025.

من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الأسبوع الأخير من يناير أو بداية فبراير 2025. يتم الإعلان بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

كيفية الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2025

للحصول على النتيجة إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة. اختيار القسم المناسب: النقر على "نتائج الامتحانات". تحديد المرحلة الدراسية: اختيار "الشهادة الإعدادية". إدخال البيانات المطلوبة: رقم الجلوس.

الرقم القومي للطالب (إذا طُلب). عرض النتيجة: الضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

روابط مهمة للاستعلام عن النتيجة

طلاب القاهرة: يمكنهم الحصول على النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي .

يمكنهم الحصول على النتيجة عبر . باقي المحافظات: عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم الخاصة بها.

إحصائيات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025

عدد الطلاب: 211,342 طالبًا وطالبة.

211,342 طالبًا وطالبة. عدد اللجان: 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية.

722 لجنة في 35 إدارة تعليمية. الإجراءات: التزام صارم بالضوابط لضمان الشفافية والنزاهة في التصحيح وإعلان النتائج.

أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية