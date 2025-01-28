محافظ الدقهلية: تسليم مقرات الحملة الميكانيكية بمركزي بلقاس ونبروه إلى الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية للبدء في تطويرها

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اللجنة قبل استلام
اللجنة قبل استلام المقرات

المركز الإعلامي 
لمحافظة الدقهلية


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أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تم اليوم تسليم مقرات "جراجات" الحملة الميكانيكية بمركزي بلقاس ونبروه، إلى الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية للبدء في أعمال تطويرها، وذلك عن طريق اللجنة المكلفة من محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية، للبدء في أعمال تطوير مواقع الحملات الميكانيكية "الجراجات" بتكلفة تبلغ 900 ألف يورو وتستغرق الأعمال 15 شهرا تبدأ من اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين منظومة النظافة والمخلفات، ورفع كفاءة أعمال جمع ونقل المخلفات بجميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية، لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات، التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين.

وأوضح "مرزوق " أن العقد  الخاص بمشروع تطوير مقرات "جراجات" الحملة الميكانيكية هو الخامس الذي تم توقيعه ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوربي لتنقية مياه مصرف كيتشنر والتي يتم تنفيذها بمحافظات (الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ) بقيمة 87 مليون يورو.

وفي السياق نفسه وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية لدعمها الدائم للمحافظة في استكمال رفع ونقل المقالب العشوائية بمراكز ميت غمر في قريتي كوم النور وميت يعيش، وفي مركز بني عبيد، ومنية سمنود بمركز أجا، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم وضع استراتيجية بدمج منظومة النباشين غير الرسمية وتحويلها إلى مجتمع رسمي وتقديم الدعم الفني والمعنوي والإقتصادي لتلك الشريحة من المجتمع في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات جمع ونقل المخلفات وعدم استخدام الشارع كوسيط لتجمعات القمامة.

من جهتها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتحسن مستوى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، وتحسن مستوى النظافة بالمحافظة، وأوضحت أنه تم إنفاق نحو 1.5 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية، شملت إنشاء مصنع معالجة وتدوير ومدفن صحي هندسي وشراء معدات جمع ونقل المخلفات ورفع المقالب العشوائية ونقل نحو 2 مليون طن من المقالب بالدقهلية.

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالديوان العام للمحافظة، بالتنسيق بين لجنة وزاره التنمية المحلية والشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية ورؤوساء الوحدات المحلية لمراكز بلقاس ونبروه، بالتنسيق مع الدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع تنقيه مياه مصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية.

وتشكلت اللجان بإشراف من الأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس 
والأستاذ ابراهيم شبكه رئيس مركز ومدينة نبروه، والمهندس سعيد الخواجه نائب رئيس الفريق المشرف علي تنفيذ المشروع،
والاستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندس عبد المنعم محمد محسب نائب مدير الشركة، والمهندس مصطفي عاطف عبد الرحيم مدير المكتب الفني بالشركة.

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