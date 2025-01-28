بوتين يحث على تسريع وتيرة تطوير الطائرات المسيّرة



شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول تطوير الطيران دون طيار عقد يوم الثلاثاء، على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الطيران المسير حتى تكون روسيا رائدة في هذا المجال.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المنافسة العالمية في مجال الطائرات المسيرة شرسة، قائلا: "من الواضح أن الوضع صعب والمنافسة في هذا المجال في العالم شرسة".

وأكد بوتين على ضرورة أن تكون روسيا من بين الرواد التكنولوجيين المتقدمين في مجال الطائرات دون طيار بحلول عام 2030.

وأضاف بوتين أنه من الضروري تسريع تطوير الصناعة بشكل جذري، كما ينبغي اتخاذ القرارات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، ولفت بوتين خلال الاجتماع إلى أنه "يجب تمويل التدابير الرئيسية في هذا الشأن بما هو كاف".

وطلب بوتين من الحكومة أن تدعم بكفاءة طموحات شركات التكنولوجيا المحلية في دخول الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تطوير الصادرات يعد حافزا قويا آخر لتطوير صناعة الطائرات دون طيار المحلية.

وقال الزعيم الروسي إن الحكومة تخطط لإنشاء 48 مركزا لتطوير مجال الطائرات المسيرة خلال العقد القادم، مؤكدا أن 15 مركزا قد تم افتتاحها بالفعل حتى الآن