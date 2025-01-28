من 50 إلى 3000 جنيهًا.. أسعار فوانيس رمضان 2025 في المحافظات

أسعار فوانيس رمضان 2025 في المحافظات

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزايدت معدلات البحث عبر الإنترنت عن أسعار فوانيس رمضان لعام 2025، حيث يعتبر الفانوس أحد أبرز رموز الاحتفال بالشهر الفضيل. ويُقبل الأطفال والكبار على شراء الفوانيس كل عام للاحتفال بروحانيات رمضان، ويتنوع الطلب بين الفوانيس التقليدية المصنوعة يدويًا والأخرى المضيئة الحديثة. وتبدأ أسعار فوانيس رمضان هذا العام من 50 جنيهًا، وتصل إلى 3000 جنيه حسب نوعها وخامتها وحجمها.

أسعار فوانيس رمضان 2025 في مصر

تتفاوت أسعار فوانيس رمضان 2025 بشكل كبير بناءً على الخامة، الحجم، ونوع التصميم، وتشمل الأسعار الآتي:

الفوانيس القماش (الخيامية): تتراوح أسعارها بين 50 و200 جنيه حسب الحجم.

الفوانيس الصينية المضيئة بأغاني رمضان: تتراوح بين 120 و200 جنيه.

الفوانيس البلاستيكية المضيئة: تبدأ أسعارها من 10 جنيهات وتصل إلى 145 جنيهًا حسب الحجم.

الفوانيس الخشبية: تتراوح بين 90 و300 جنيه.

الفوانيس المصنوعة من الكريستال أو الأكليرك: تتراوح أسعارها بين 200 و390 جنيهًا.

الفوانيس الصاج: تبدأ أسعارها من 130 جنيهًا للأحجام الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى 250 جنيهًا.

الفوانيس الكبيرة المصنوعة من الصاج أو النحاس: تتراوح أسعارها بين 550 و3000 جنيه.

أفضل أماكن بيع فوانيس رمضان 2025 في القاهرة

تعد القاهرة الوجهة الأولى للعديد من الأهالي الباحثين عن فوانيس رمضان بأسعار تنافسية، حيث تتوفر ورش التصنيع التي تقدم منتجاتها مباشرة للجمهور بأسعار أقل مقارنة بالمحافظات الأخرى. من أبرز أماكن بيع فوانيس رمضان:

ميدان السيدة زينب. شارع الخيامية بالدرب الأحمر. منطقة الحسين وخان الخليلي. منطقتا الأزهر والحسين. منطقة تحت الربع.

أهمية شراء فوانيس رمضان

يمثل فانوس رمضان رمزًا هامًا يعبر عن الفرحة بقدوم الشهر الكريم، حيث يحرص الجميع، خاصة الأطفال، على اقتناء الفوانيس كجزء من طقوس الاحتفال. وتساهم الأسواق المحلية في توفير مجموعة واسعة من الخيارات التي تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

نصائح عند شراء فانوس رمضان