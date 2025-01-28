فيديو.. تفاصيل شخصية كارولين عزمي في «فهد البطل» رمضان 2025

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة «Watch it» علي موقع انستجرام، برومو تفاصيل شخصية كارولين عزمي في «فهد البطل» رمضان 2025.

تفاصيل شخصية كارولين عزمي في «فهد البطل» رمضان 2025

وظهرت شخصية كارولين عزمي في البرومو التشويقي، علقت «Watch it» عليه قائلة: «راوية بتتحدى مين وإيه حكايتها، النجمة كارولين عزمي في مسلسل فهد البطل في رمضان 2025 على WATCHIT».

شخصية كارولين عزمي في فهد البطل

ومن المقرر أن تجسد عزمي ضمن أحداث مسلسل فهد البطل شخصية راوية، شقيقة «فهد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، وهي فتاة شعبية بسيطة.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في 30 حلقة بإحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة ويذهب للقاهرة باحثا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال مسلسل فهد البطل

يشارك الثنائي العوضي وكارولين عزمي في بطولة مسلسل «فهد البطل»، بجانب نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وأخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

القنوات الناقلة لـ مسلسل «فهد البطل»

و القنوات الناقلة لـ مسلسل «فهد البطل» من المقرر أن تذاع حلقات المسلسل عبر قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اخر اعمال كارولين عزمي

وكان اخر اعمال كارولين عزمي هو مسلسل الوصفة السحرية، وجسدت من خلاله دور صحفية شهيرة متزوجة من محمد أبو داود، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها المشاكل الزوجية التي تواجه الزوجين في بداية زواجهما والمشاكل التي تواجه المُقبلين على زواج أيضًا.