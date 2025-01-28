بسبب غلق استاد القاهرة.. رابطة الأندية تقرر نقل بعض مباريات دوري نايل

الفجر الرياضي
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

قررت رابطة الأندية المحترفة نقل بعض مباريات دوري nile وذلك نظرا لغلق ستاد القاهرة في الفترة من 1 فبراير إلى 21 فبراير المقبل.

بسبب غلق استاد القاهرة.. رابطة الأندية تقرر نقل  بعض مباريات دوري نايل

ويلعب الرباعي الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد أف سي مبارياتهم على ستاد السلام.


بينما سيخوض البنك الأهلي مبارياته على ستاد المقاولون العرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

وجدير بالذكر أن الأهلي يخوض مباراته القادمة أمام مودرن سبورت بينما يخوض الزمالك مباراته القادمة أمام بيراميدز.

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