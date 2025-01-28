"حالو يا حالو".. أسعار فوانيس رمضان 2025 بالمحال التجارية

أسعار فوانيس رمضان 2025 بالمحال التجارية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزايدت معدلات البحث عن أسعار فوانيس رمضان 2025، حيث يعد الفانوس رمزًا تقليديًا يعبر عن البهجة والاحتفال بهذا الشهر الفضيل. وتمثل فوانيس رمضان مزيجًا رائعًا بين التراث والعصرية، حيث تتنوع تصميماتها لتلبي احتياجات جميع الفئات العمرية والأذواق ويتم تصنيع الفوانيس من مواد مختلفة مثل الأخشاب والمعادن والأقمشة والخرز، ويشمل ذلك أيضًا الفوانيس المضيئة والمتحركة، التي تضفي طابعًا مميزًا على الأجواء الرمضانية.

أسعار فوانيس رمضان 2025

تتفاوت أسعار فوانيس رمضان 2025 بناءً على نوع المادة المستخدمة والحجم والشكل. وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الفوانيس هذا العام:

فانوس معدني بارتفاع 60 سم: يبلغ سعره نحو 250 جنيهًا.

فانوس دلاية كريستال بألوان وأحجام مختلفة: يبلغ سعره نحو 90 جنيهًا.

فانوس دائري صغير الحجم بأضواء متعددة: يبلغ سعره نحو 150 جنيهًا.

فانوس معدني كبير الحجم: يصل سعره إلى 1800 جنيه.

فانوس رمضان علاء الدين متحرك ومضيء بأغنية "رمضان جانا": سعره نحو 250 جنيهًا.

فوانيس رمضان المصنوعة يدويًا

تمثل الفوانيس اليدوية خيارًا مميزًا لعشاق التراث والتصميمات التقليدية:

فانوس مصنوع من الخرز متوسط الحجم: يبلغ سعره نحو 500 جنيه.

فانوس معدني يدوي متوسط الحجم: يبلغ سعره أيضًا 500 جنيه.

فانوس رمضان كبير الحجم مصنوع يدويًا من الخيوط: يبلغ سعره نحو 1500 جنيه.

فوانيس بأشكال مبتكرة ومضيئة

تتميز هذه الفوانيس بتصميمات حديثة ومميزة تناسب الأطفال والكبار:

فانوس على شكل جندي يصدر أغاني "تسلم الأيادي" و"حالو يا حالو": سعره 350 جنيهًا.

فانوس بزجاج ملون وشموع: يبلغ سعره نحو 250 جنيهًا.

فانوس رمضان مضيء ومغني وبداخله عروسة: سعره نحو 210 جنيهات.

أسعار الفوانيس المتنوعة في السوق