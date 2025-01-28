فوز المرج والقناطر وهزيمة القومي وقها ومدينة نصر بالقسم الثالث

فوز المرج والقناطر وهزيمة القومي وقها ومدينة نصر بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025، التي أقيمت اليوم الثلاثاء عن فوز المرج خارج ملعبه بقيادة محمد شعراوي على سبورتنج كاسل بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد صابر من ركلة جزاء.

 

بينما سقط الطيران على ملعبه امام القناطر الخيرية بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد صلاح (ارنب).

وفاز ليفيلز على ملعبه امام هليوبوليس بهدف دون مقابل سجله اللاعب أدهم محمد (الألماني).

إما عن باقي نتائج مباريات الأسبوع، فجاءت كالاتي:

مدينة نصر 0-2 المطرية
قليوب 3-0 بطا
اسكو 2-1 بهتيم
القومي 0-2 رع
قها 0-3 طوخ

بينما حصل فريق النصر للتصدير على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 37 نقطة
2- قليوب 34 نقطة 
3- هليوبوليس 32 نقطة
4- ليفيلز 29 نقطة
5- رع 28 نقطة 
6- الطيران 25 نقطة 
7- المرج 25 نقطة 
8- المطرية 21 نقطة
9- بطا 20 نقطة
10- إسكو 19 نقطة 
11- بهتيم 19 نقطة 
12- طوخ 19 نقطة 
13- مدينة نصر 18 نقطة
14- قها 16 نقطة 
15- النصر للتصدير 14 نقطة 
16- سبورتنج كاسل 7 نقاط 
17- القومي 5 نقاط

قتا المرج بطا القسم الثالث بحري

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