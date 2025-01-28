دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس على بوسترات "كامل العدد 3"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

بوسترات "كامل العدد 3"

وظهر ابطال مسلسل " كامل العدد 3" متصدرين بوسترات المسلسل، وهم: شريف سلامة، دينا الشربيني، إسعاد يونس.

ابطال مسلسل " كامل العدد 3"

ويضم مسلسل " كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة.

قصة مسلسل " كامل العدد 3"

تتناول أحداثه حول قصة دكتور أحمد الذي يعمل على تقديم نصائح لمتابعيه حول كيفية بناء الشخصية والسعادة في الحياة الزوجية عبر منصات التواصل الاجتماعي،ومع ذلك، تتعقد الأمور عندما يواجه مشكلات في حياته الزوجية، ويكتشف أن زوجته تقترح على صديقتها الزواج منه،يسلط الفيلم الضوء على التناقض بين الحياة الممتلئة بالنصائح السهلة والتحديات الواقعية التي يواجهها الأفراد في علاقاتهم الشخصية.

اخر اعمال دينا الشربيني

وكان اخر اعمال دينا الشربيني هو فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ويشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

ابطال مسرحية حاوريني يا كيكي

مسرحية حاوريني يا كيكي والتي تدور أحداث مسرحية حاورني يا كيكي في إطار كوميدي يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة. لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاع.