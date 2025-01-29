بعد رحيله.. من هو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز 75 عامًا.

من هو الأمير محمد بن فهد؟

ولد الأمير محمد بن فهد في 4 يناير 1950 بمدينة الرياض، وهو الابن الثاني للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

تلقى تعليمه العام في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، ثم حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا بالولايات المتحدة الأمريكية.

محطات بارزة في مسيرته

تولى الأمير محمد بن فهد منصب أمير المنطقة الشرقية في 3 مارس 1985، واستمر في هذا المنصب حتى 14 يناير 2013، وخلال فترة إمارته، ساهم في تطوير المنطقة الشرقية من المملكة، حيث شهدت المنطقة نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة، إلى جانب تعزيز بنيتها التحتية.

العمل الخيري والإنساني

بعد تقاعده من العمل الحكومي، ركز الأمير محمد بن فهد على العمل الخيري والتنموي من خلال تأسيس "مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية".

تهدف المؤسسة إلى دعم المشاريع التنموية والاجتماعية في المملكة، من بينها برامج لتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل.

كما أطلق جائزة الأمير محمد بن فهد لدعم وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تسعى إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على توفير فرص عمل للمعاقين، مما يعكس اهتمامه الكبير بتحقيق الشمولية الاجتماعية.

إنجازات أكاديمية

من أبرز إنجازاته تأسيس جامعة الأمير محمد بن فهد، التي تُعد واحدة من الجامعات الرائدة في المملكة. تسعى الجامعة لتقديم تعليم متميز باستخدام أحدث التقنيات والبرامج التعليمية المتقدمة.

وداع رجل الدولة

برحيل الأمير محمد بن فهد، تفقد المملكة أحد أبرز رجالاتها الذين تركوا بصمة واضحة في مجالات التنمية والعمل الإنساني. وعبّر العديد من المواطنين والمسؤولين عن حزنهم العميق لفقدانه، مشيدين بإسهاماته الكبيرة التي ستظل راسخة في ذاكرة الوطن.

موعد الجنازة



أفاد البيان الرسمي أنه ستتم الصلاة عليه غدًا الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.