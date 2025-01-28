بالجلباب الصعيدي.. أحمد عبد العزيز يتألق في برومو "فهد البطل" لمنصة watch it

الفجر الفني
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

كشفت منصة watch it عن البروموهات التشويقية الخاصة بعدد من أبطال مسلسل فهد البطل، للنجم أحمد العوضي والذي يشارك به في ماراثون مسلسلات رمضان 2025.

 

وخلال البرومو ظهر الفنان أحمد عبد العزيز من خلال منصة watch it، التي ظهر خلالها وهو يستولى على ورث شقيقه بعد وفاته؛ قائلًا: “هاخد الأرض والعمودية والفلوس حتى ولدك ارتاح يا ولد أبوي”.

 

أحداث فهد البطل

 

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.


أبطال فهد البطل


يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أبطال فهد البطل أبطال مسلسل فهد البطل أحمد عبد العزيز أحمد العوضي الفنان أحمد عبد العزيز الفنانة كارولين عزمي الفنانة ميرنا نور الدين

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