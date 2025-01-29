إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

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اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

أُصيب 5 أشخاص، مساء الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق "براوة - منشأة الحاج" بمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق المشار إليه، وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

 

واستقبلت مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، المصابين وهم: محمد عادل أحمد (15 عامًا)، ونبيل عمرو محمد (15 عامًا)، وشقيقه أحمد عمرو محمد (12 عامًا)، وأحمد محمد أحمد (25 عامًا)، وكمال محمد عبد اللطيف (58 عامًا). وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

 

وأوضح الدكتور عبد الله أسامة، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، أن المصابين يخضعون للرعاية الطبية اللازمة، ويتم إجراء الفحوصات لضمان استقرار حالتهم الصحية.

 

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