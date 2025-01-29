إجراءات جديدة للقضاء على قوائم انتظار تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف

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الدكتورة سماح جاد
الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أصدرت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تعليمات جديدة لتسهيل إجراءات تسنين سواقط قيد الميلاد بالمحافظة وذلك بهدف القضاء على قوائم الانتظار باللجنة القائمة بمستشفى ناصر العام وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1994م.

وقّررت وكيل صحة بني سويف، بتشكيل 3 لجان جديدة لتسنين سواقط قيد الميلاد موزعة على مراكز بني سويف وناصر والفشن لخدمة المواطنين بكل قطاع حيث كلفت الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الشؤون الوقائية بالإشراف على تنفيذ الخطة وتوزيع الأدوار.

 

وتشمل الاجراءات تشكيل لجنة بمكتب صحة بني سويف لخدمة أهالي مركزي بني سويف وإهناسيا ولجنة بمكتب صحة ناصر لخدمة أهالي مركزي ناصر والواسطى ولجنة بمكتب صحة الفشن لخدمة أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا.

 

وتضمنت التعليمات ضرورة تحويل الملفات والمستندات الخاصة بلجنة مستشفى ناصر العام إلى اللجان الجديدة حسب التوزيع الجغرافي لكل مركز كما دعت المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التوجه إلى المكاتب الجديدة القريبة من محل إقامتهم لتقديم الطلبات.

 

وأشارت وكيل صحة بني سويف، إلى أن عناوين المكاتب تشمل مكتب صحة بني سويف بشارع عبد السلام عارف خلف مبنى الضرائب العقارية عمارة الرصد البيئي الدور الرابع ومكتب صحة ناصر بالمركز الطبي بجوار مستشفى ناصر العام ومكتب صحة الفشن بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شرطة الفشن، موجهة الشكر للجنة السابقة بمستشفى ناصر العام على جهودها المبذولة وخدمة المواطنين خلال فترة عملها.

 

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