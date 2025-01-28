انطلاق فعاليات المعرض الدولي للبُنّ السعودي 2025.. غدًا

السعودية
بوابة الفجر

برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية على المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، يقام غدًا الأربعاء، حفل المعرض الدولي للبُنّ السعودي 2025 بمركز الأمير سلطان الحضاري، فيما تنطلق فعاليات المعرض بتاريخ 30 يناير بمحافظة الداير وتستمر تسعة أيام متتالية، بمشاركة عدد من الجهات ونخبة من المهتمين بصناعة البُنّ محليًا ودوليًا.

ويأتي هذا الحدث الذي ينظمه المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، بهدف إبراز أهمية البُنّ السعودي وتعزيز مكانته بصفته أحد المنتجات الوطنية ذات القيمة الاقتصادية العالية، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع البُنّ والمجالات المرتبطة به.

ويشهد المعرض فعاليات متنوعة تشمل أركانًا تعريفية بالمنتجات الزراعية والتراثية، وعروضًا حية لتحميص البُنّ، وندوات تثقيفية، وورش عمل متخصصة بمشاركة خبراء من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي اختيار مناطق عسير والباحة ونجران للمشاركة في هذا الحدث في إطار التعاون المشترك بين المناطق الجنوبية، لإبراز التنوع الزراعي والثقافي الذي تشتهر به المملكة في إنتاج البُنّ، فيما يهدف المعرض إلى دعم المنتجين المحليين من خلال تقديم منصة تسويقية شاملة تسهم في رفع الوعي بأهمية البُنّ السعودي وتراث زراعته في عدد من المناطق الجبلية.

الأمير محمد بن عبدالعزيز التعاون المشترك المنتجات الزراعية المنتجات الوطنية المعرض الدولي

الأكثر قراءة

عاجل - الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: ترامب وجه لي دعوة لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير

النتيجة هنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول برقم الجلوس

مجانًا.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 برقم الجلوس وبالاسم فقط

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في مدينة الرستن بمحافظة حمص السورية

حورية فرغلي تعود إلى جمهورها فى دراما رمضان بمسلسل "سندريلا كيوت"

بالصور.. دوللي شاهين مع جمهورها بمعرض الكتاب في حفل إطلاق وتوقيع كتابها الأول ”هودو“

وزير الرياضة يلتقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج